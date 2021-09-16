شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات العسكرية بالسعودية تستهدف توفير 100 ألف وظيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن مستهدفات المملكة الاستراتيجية بتوطين ما لا يقل عن 50% من وظائف القطاع، ستوفر 40 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة.

وأكد العوهلي، أن مشاركة المملكة العربية السعودية عبر الجناح السعودي المشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI)، تأتي امتداداً لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو دقيق عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، بحسب موقع قناة "العربية".

وأشار إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع ودعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

جاء ذلك بتصريحات للعوهلي مع انطلاق مشاركة جناح المملكة في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) والذي يحمل شعار "استثمر في السعودية"، حيث يشهد الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية "الشريك الإستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي" بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي.

وقد شهد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية افتتاح الجناح السعودي في المعرض الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن، حضور عدد من المسؤولين ومن المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية، إذ يحمل الجناح السعودي الهوية الوطنية "استثمر في السعودية" التي ترعاها وتشرف عليها وزارة الاستثمار.

يذكر بأن معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) يستمر حتى تاريخ 17 سبتمبر 2021، حيث تأتي مشاركة المملكة بجناحها السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بهدف تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.