شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك سلمان للطاقة توقع عقد إدارة الميناء الجاف مع "هوتشيسون بورتس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) وهوتشيسون بورتس اتفاقية شراكة لإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في سبارك والتي تقوم على مساحة 3 كيلو متر مربع وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وبحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم، فإنه جرى إنشاء هذا المرفق الهام لمساعدة المستثمرين في الوصول إلى الأسواق العالمية مما يتيح الفرصة لزيادة الطلب على السلع وخدمات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها إلى جانب تلبية الخدمات اللوجستية للمدن والمجمعات الصناعية المجاورة.

تعد مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) مركزاً عالمياً مستداماً للطاقة، وهي مدينة صناعية متكاملة يتم تطويرها على ثلاث مراحل، على مساحة 50 كيلومتراً مربعاً في المنطقة الشرقية من السعودية، وذلك برؤية لتصبح البوابة الرائدة للخدمات اللوجستية لقطاع الطاقة الإقليمي، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات لدعم نمو الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل في المملكة.

وتقدم (سبارك) بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين في صناعة النفط الخام والغاز، والتكرير، والصناعات البتروكيماوية والطاقة الكهربائية وإنتاج المياه ومعالجتها.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من مدينة الملك سلمان للطاقة تشمل على عدة مناطق بما فيها المنطقة الصناعية ومنطقة الأعمال والمنطقة السكنية والتجارية ومنطقة التدريب إلى جانب منطقة الميناء الجاف والخدمات اللوجستية التي تقوم على مساحة 3 كيلومتر مربع وتتضمن مستودعات وأحدث مرافق تخزين ومنطقة للتخليص الجمركي.

وكانت مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" وبنك الرياض وقعا اتفاقية تعاون في يونيو الماضي للعمل على تأسيس مبادرات المستقبل للحاضر والتي تشمل ثلاث محاور؛ مشاريع سبارك، وسبارك أعمال، وسبارك حياة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير عدة مبادرات ذات خدمات عالية القيمة من خلال نماذج عمل متطورة، منها: سبارك مشاريع، وسبارك باي، وسبارك استدامة وكفاءة إنفاق، وسبارك العلماء، بالإضافة إلى مركز سبارك أعمال، وسبارك ممكنات أعمال، وسبارك محتوى محلي، وسبارك ثانك، وسبارك جودة حياة، وسبارك باس.