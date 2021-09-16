شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 16-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس الموافق 16-9-2021، استقراره مقابل سعر الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصري ومصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى، لليوم الخامس الموافق 16-9-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.