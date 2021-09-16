شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تشطب تسجيل صندوقي محاجر البحيرة للنقل والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 1425 و1444 لسنة 2021 بشأن شطب تسجيل صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة، وشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الوجه القبلي للنقل والسياحة.



شطب تسجيل صندوق التأمين بشركة الوجه القبلي للنقل والسياحة



شطب تسجيل صندوق التكافل الاجتماعي

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.