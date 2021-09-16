شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر أعمال الجمعية العامة "للمصرية للثروات التعدينية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد207 ملخص أعمال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2021/9/11 لاعتماد الموازنة التقديرية 2022/2021 للشركة المصرية للثروات التعدينية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية بتقنية الفيديو كونفرانس.

وانعقدت الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية بتاريخ ۲۰۲۱/٤/۱۱ وقررت الآتي :

١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة .

٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات وتقييم الأداء .

٣-اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ .

٤-الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرية للثروات التعدينية إلى٧٤.٩٣٦ مليون جنيه "أربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه مصری ) من موارد الهيئة الذاتية المتمثلة في مستحقاتها بالأرباح السنوية للشركة المصرية للثروات التعدينية و مقابل الإشراف و إيرادات عقود المشاركة.