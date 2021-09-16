الاقتصاد

الوقائع المصرية تنشر أعمال الجمعية العامة "للمصرية للثروات التعدينية"

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القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية في  العدد207 ملخص أعمال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2021/9/11 لاعتماد الموازنة التقديرية 2022/2021 للشركة المصرية للثروات التعدينية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية بتقنية الفيديو كونفرانس.

 

وانعقدت الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية بتاريخ ۲۰۲۱/٤/۱۱ وقررت الآتي : 

 

١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة .

 

٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات وتقييم الأداء .

 

٣-اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ .

 

٤-الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرية للثروات التعدينية إلى٧٤.٩٣٦  مليون جنيه "أربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه مصری ) من موارد الهيئة الذاتية المتمثلة في مستحقاتها بالأرباح السنوية للشركة المصرية للثروات التعدينية و مقابل الإشراف و إيرادات عقود المشاركة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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