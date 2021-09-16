شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 16-9-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى، لليوم الخامس الموافق 16-9-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفى، وذلك كما كانت أسعاره بالأمس.

وفى سياق متصل واصل سعر اليورو اليوم، انخفاضه أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.43جنيه للشراء، و18.60 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.45جنيه للشراء، و18.61 للبيع، وفى بنك بركة سجل 18.47جنيه للشراء، و18.64 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.52جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.