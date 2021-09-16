شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 16-9-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر اليورو اليوم الخميس 16-9-2021، انخفاضه أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.43جنيه للشراء، و18.60 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.45جنيه للشراء، و18.61 للبيع، وفى بنك بركة سجل 18.47جنيه للشراء، و18.64 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.52جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع، أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف الدينار الكويتى عند سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، بينما تباين سعر صرف اليورو ، مسجلا 18.43 للشراء، 18.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 للشراء، 18.59 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.52 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.43 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.45 جنيه.

18.60 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.61 جنيه.

18.60 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.45 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر18.44 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.47 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.48 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.50 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.