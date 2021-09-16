شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الخميس 16-9-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار استقراره لليوم الخامس على التوالى الموافق 16-9-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى بنكى الأهلي المصري ومصر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك الأسكندرية سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لاخر تحديثات بالبنوك المصرية.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.