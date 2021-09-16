شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الآسيوية مع انتعاش قطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تداولات اليوم الخميس وسط انتعاش في أسهم شركات الطاقة نتيجة صعود أسعار النفط فضلا عن تقييم المستثمرين لمخاطر أزمة الدين التي تعاني منها مجموعة "إيفرجراند" الصينية.



وانخفضن الأسهم اليابانية اليوم كما تعرضت مؤشرات "هونج كونج" للضغوط بينما شهدت الأسهم الصينية بعض الصعود.



وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر عقب بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا أعلى من التوقعات.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني بنسبة 0.5% (ما يعادل 162 نقطة) إلى 30349 نقطة.



وهبط مؤشر "هانج سينج" في بورصة "هونج كونج" بنسبة 1.2% (ما يعادل 307 نقاط) إلى 24726 نقطة، وعلى النقيض، ارتفع مؤشر "شنغهاي" بنسبة 0.2% إلى 3665 نقطة.