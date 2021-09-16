شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يصعد مجدداً – تحليل صباحي – 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد، وبضغط إيجاب متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.33% بما يعادل 37.801 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب المؤشر القادمة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500، طيلة ثبات الدعم 11.285.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,198.00 ومستوى المقاومة 11,500.