شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تغلق إصدار الصكوك المحلية الشهرية بقيمة تتجاوز 6.6 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2021، تحت برنامج صكوك الحكومة المقومة بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليار ريال.

وأوضح المركز في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 3.170 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، مبينا أن الشريحة الثانية بلغت قيمتها 2.855 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الثالثة 650 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2036.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021 التي أعلن عنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، التي يستعرض عبرها جـدول إصداراته المحلية لتتناسب مــع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.

يشار إلى أن المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية أعلن في وقت سابق عن إصدار صكوك محلية لشهر أغسطس الماضي، تحت نفس البرنامج بمبلغ إجمالي قدره 11.358 مليار ريال.

يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية كان قد أعلن عن إصدار صكوك محلية لشهر يوليو الماضي، تحت نفس البرنامج مبلغ إجمالي قدره 10.412 مليار ريال.