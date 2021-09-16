شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد تشارترد يعتزم تعيين مصرفيين‭ ‬للتمويل المستدام وأسواق المال بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مسؤول تنفيذي كبير أن بنك ستاندرد تشارترد يتطلع لتعيين مصرفيين للتركيز على التمويل المستدام وتمويل المشروعات وأسواق المال بالسعودية، وهي سوق يتوقع البنك أن تصبح في صدارة أنشطته بالمنطقة في السنوات المقبلة.

وبدأ ستاندرد تشارترد هذا العام تقديم خدمات مصرفية عبر فرعه في السعودية بفريق من 25 شخصا بعد أن حصل على رخصة مصرفية في 2019.

ساعدت الرخصة البنك في التوسع إلى مجالات بخلاف نشاط أسواق المال الذي يمارسه في البلاد منذ 2011، بحسب وكالة رويترز.

وقال سونيل كاوشال الرئيس التنفيذي للبنك بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط إن استراتيجية البنك في السعودية هي العمل مع وحدات تابعة للشركات العالمية والمؤسسات المالية، بينما يشارك في العمليات التي تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وقال إن الأنشطة المصرفية الإسلامية ستمثل فرصة كبيرة في السوق السعودية.

وكان ستاندرد تشارترد من بين بنوك أخرى جرى تعيينها لتقود أول إصدار لعملاق الطاقة أرامكو السعودية لصكوك دولارية لجمع 6 مليارات دولار. وكان ستاندرد تشارترد أيضا من بين البنوك التي عينها صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، كعضو في لجنة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لاستراتيجيته لجمع رأس المال في الأمد المتوسط.

وفي الوقت الحالي، فإن الإمارات وباكستان ونيجيريا وكينيا هي أكبر أسواق البنك في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.