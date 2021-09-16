شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بشكل طفيف مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس رغم صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، لكن الين تلقى دعما من ضعف العملة الأمريكية.



وعلاوة على ذلك، يسود التفاؤل بشأن الاقتصاد الياباني – وبالتبعية سوق الأسهم والين – بعد إعلان رئيس الوزراء الأقل شعبية "يوشيهيدي ساجا" هذا الأسبوع بأنه قرر عدم المضي قدما في إعادة ترشحه مرة أخرى في الانتخابات العامة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، والتي ستنعقد في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.



هذا، ويعقد المستثمرون آمالا كبيرة على الحكومة المقبلة في اليابان لكي تنعش الاقتصاد من خلال ضخ حزمة إنفاق سخية.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، سجل الميزان التجاري الياباني عجزا قدره 0.27 تريليون ين بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق فائض بحوالي 0.10 تريليون ين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار أمام الين بحلول الساعة 5:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.15 إلى 109.2، وبلغ أعلى سعر عند 109.4 في حين سجل أقل سعر عند 109.2.