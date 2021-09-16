شكرا لقرائتكم خبر عن عقود البلاتين ترتفع تزامنا مع انخفاض الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتين خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن القلق لا يزال سائداً حيال أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وتأثير ذلك على الطلب.



ويشهد البلاديوم والبلاتين ضعفا في الطلب العالمي لا سيما من شركات السيارات التي أعلنت وقف بعض خطوط إنتاجها بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.



ويرى محللون أن البلاديوم والبلاتين والنيكل سوف تتأثر جميعها سلباً في الفترة المقبلة بأزمة نقص أشباه الموصلات في صناعة السيارات.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 5:38 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية لمعدن البلاتين بحلول الساعة 5:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 934 دولارا للأوقية، وبلغ المعدن أعلى سعر عند 9.50 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 934 دولارا.