شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستقر سلبياً قبيل صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي خلال تداولات اليوم الخميس قبيل صدور بيانات اقتصادية.



واستعابت الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي الصادر مؤخراً بالإبقاء على معدل الفائدة وحجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير.



لكن أهم الإشارات التي بعث بها البنك المركزي الأوروبي للأسواق في اجتماعه الأخير كانت تكمن في إعلان خطته بتقليص مشتريات السندات المرتبطة بجائحة "كورونا" بناء على بيانات التضخم.



يأتي ذلك نتيجة صدور المزيد من البيانات التي تؤكد استمرار تعافي الاقتصادات بمنطقة اليورو تدريجيا من تداعيات جائحة كورونا.



ورغم هذا التفاؤل، إلا أن تحذيرات انطلقت مؤخراً بشأن إمكانية تفاقم أزمة كورونا مجددا والعودة لقيود الإغلاق بسبب سلالة "دلتا" الأسرع انتشارا، والتي تسببت بالفعل في إعادة فرض قيود إغلاق في الصين واليابان.



وعلى صعيد التداولات، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.1812، وسجل أعلى سعر عند 1.1823 وأقل سعر عند 1.1810.