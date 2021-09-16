شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أشهر، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 6.4 مليون برميل إلى 417.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 3.5 مليون برميل.



كانت وكالة الطاقة الدولية قد ذكرت في تقريرها الصادر هذا الأسبوع أنها تتوقع انتعاشا قويا للطلب العالمي على الخام خلال الربع السنوي الرابع من العام الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 4:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 4:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 72.7 دولار للبرميل بعد إغلاق جلسة أمس عند 72.61 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.2% إلى 75.6 دولار للبرميل بعد الإغلاق عند 75.46 دولار.