شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحافظ على ثباته السلبي -تحليل - 16-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات الزوج دون مستوى المقاومة ودون المتوسط المتحرك 55، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، وننتظر التوجه إلى مستوى 149.85 بشكل رئيسي.

الثبات دون 151.95 يبقي على الاتجاه الهابط قائماً، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير والمتوسط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.30 و 152.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط