شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بالانخفاض - تحليل - 16-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر الزوج بالانخفاض ليقترب من الهدف الثاني المنتظر عند 128.80، ونتوقع تجاوز هذا المستوى لتحقيق مزيد من الميل الهابط والتوجه نحو مناطق 127.95 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سنستمر ترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مناطق 130.85 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.30 و 129.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط