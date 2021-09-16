شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحاول التعافي – تحليل- 16-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النحاس تداولات إيجابية يوم أمس ليستقر فوق دعم القناة الصاعدة، ليقدّم إشارات على محاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، لكنه يحتاج لاختراق 4.4585 لتأكيد مواصلة الارتفاع.

وبالتالي، فإننا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة المذكورة أو كسر الدعم 4.3285، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 4.6350، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة تستهدف مستويات 4.1500 ثم 4.0685 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1500 و 4.6000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي