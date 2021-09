شكرا لقرائتكم خبر عن إنتغرال تعلن عن إطلاق مجموعة جديدة من الأعمال الجذابة لشهر سبتمبر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاقها خلال شهر سبتمبر 2021 مجموعة جديدة من الأفلام والمسلسلات الحصرية والمنوعة، على منصتها "جوّي TV"، تناسب الفئات العمرية والتفضيلات كافة.

ويأتي على رأس القائمة الفيلم الكوميدي السعودي الحصري "ولد مرزوق" الذي ستبدأ المنصة بعرضه يوم 9 سبتمبر. ويروي قصة "سالم" الذي وجد تميمة غريبة أثناء عودته من المدرسة ذات يوم، فاعتقد أنه وجد أمراً سحرياً سيجلب له الحظ السعيد. وبالفعل سقطت عليه كل الثروة والنجاح والحظ السعيد حتى تمت سرقة التميمة في يوم من الأيام، وبعد ذلك بدأت المصائب تتوالى. كما ستبدأ المنصة في اليوم نفسه بعرض الفيلم الكوميدي المصري "هاتولي راجل".

علاوة على ذلك، ستنقل "جوّي TV" من StarzPlay العديد من المسلسلات والأفلام، وهي العرض الأول لفيلم الخيال العلمي الجديد "Infinite" الذي سيبدأ بثه في 20 سبتمبر، بالإضافة إلى المواسم الثمانية من مسلسل الجريمة الدرامي "Dexter"، كذلك المواسم الخمسة من المسلسل الدرامي "Billions" وفيلم ديزني للأطفال “Leroy &Stitch”. كما ستنقل بعض البرامج التي تبثها شبكة Fox+ وهي: المواسم الأربعة لبرنامج "Sleepy Hollow"، وعروض "America’s Funniest Home Videos".

كما ستقدم “جوّي TV" خلال سبتمبر مجموعة من المسلسلات التلفزيونية الواقعية والأفلام الوثائقية التي تقدمها discovery+ ومنها عرض السيارات "Celebrity IOU Joyride"، وسلسلة التحقيق في الجريمة "Chris Watts: A Faking It Special"، وسلسلة استكشاف الفضاء "Killers of the Cosmos"، والفيلم الوثائقي لإحياء ذكرى 11 سبتمبر " No Responders Left Behind".

وفيما يعود إلى خدمة الفيديو حسب الطلبTVoD) )، توفر المنصة مجموعة أفلام للمشتركين في المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر وهي: "The Suicide Squad"، "Space Jam: A New Realm"، "Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms"، فيلم "Straight Outta Nowhere: Scooby Doo Meets Courage the Cowardly Dog " من وارنر، " Gully " من Paramount و"12 Mighty Orphans " و" Peter Rabbit 2: The Runaway " من Sony.

ولأنها المنصة الترفيهية الرقمية الأولى في المملكة العربية السعودية والمفضلة في المنطقة، تقدم "جوّي TV" برامج منوعة تناسب العائلات التي تبحث عن تجربة ترفيهية مميزة وفريدة وشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن منصة "جوّي TV" توفر لجمهورها عروضاً ترفيهية يستطيعون مشاهدتها من خلال الجوّال والأجهزة الذكية والعديد من أجهزة التلفاز الذكي. كما توفر تجربة سلسة وسهلة للمستخدم الذي يستطيع الوصول إلى المحتوى، في أي وقت ومن أي مكان، والاستمتاع بمحتوى تم اختياره بعناية ودقة، ويتميز بتقنيات رقمية عالية تثري تجاربه وتقدم الأفضل في عالم الترفيه الرقمي.