شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية تطبيق منصة آيمال في بنك الهجرة في غضون شهر واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح بنك الهجرة (Hijra Bank) للخدمات المصرفية الشاملة بدون فوائد والذي تم تأسيسه حديثًا في إثيوبيا، بإطلاق عملياته على منصة آيمال للخدمات المصرفية الإسلامية الأساسية في 4 أيلول/سبتمبر 2021، أي بعد شهر واحد فقط من توقيعه اتفاقية شراكة مع باث سوليوشنز (Path Solutions)، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الوحيدة المصدقة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية - أيوفي. ومراعاة لمصلحة بنك الهجرة، اعتُمدت جداول زمنية معجلة لتنفيذ المشروع، ما ساهم في الحدّ بشكل كبير من تكلفة تطبيقه، ليكون بنك الهجرة أول مصرف إثيوبي يطبق هذه المنصة.

وتبعًا للتشريع الخاص بالإعلان عن الخدمات المصرفية بدون فوائد، تمكن بنك الهجرة، ثاني مصرف في إثيوبيا للخدمات المصرفية الشاملة بدون فوائد، من الحصول على موافقة البنك الوطني الإثيوبي للشروع بأعماله في العام 2020. وفي ذلك الوقت، أقر رئيس مجلس إدارة البنك، موكاميل بدرو، بافتقار البنك إلى الأفراد ذوي المهارة العالية واللجوء إلى شراء تكنولوجيا للخدمات المصرفية الأساسية المستندة إلى الشريعة لأن معظم الأنظمة المصرفية الأساسية المتوفرة في السوق ليست مصممة لاستيعاب الخدمات المصرفية الإسلامية. وفي هذا الإطار، صرّح قائلاً: "ليس هناك إلا عدد قليل من الشركات التي تقدم أنظمة مصرفية أساسية مصممة خصيصًا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية”. ولكن بعد عملية اختيار صارمة وشديدة التنافسية، كانت لمنصة آيمال (iMAL) من باث سوليوشنز حصة الأسد وهي التي تمثل الجيل التالي بعد أن جمعت ما بين التوافق مع الشريعة الإسلامية ووظائفها الغنية بالميزات وقدرتها على الحد من التكاليف.

وتابع بدرو قائلاً: "لقد عملنا عن كثب مع فريق باث سوليوشنز المتميز بذكاءہ والتزامه بإجراء عملية الإطلاق في وقت قياسي. نحن جدّ فخورين بالشراكة معهم لإعادة تشكيل المشهد المصرفي الإثيوبي، والعمل على تحقيق رؤية بنك الهجرة ليصبح المصرف الرائد للخدمات المصرفية بدون فوائد في البلاد. وأصبح مصرفنا الآن في وضع يتيح له الاستفادة من الابتكار التكنولوجي لدفع الكفاءات التشغيلية وتقديم منتجات وخدمات جديدة إلى السوق بسرعة. وسيساهم تقديم هذه المنتجات والخدمات المصرفية بدون فائدة للمجتمع في تحسين اقتصاد الدولة والمجتمع بأسره".

من جهته أعرب محمد الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لباث سوليوشنز قائلاً: "لقد وضع بنك الهجرة أمامنا هدفًا صعبًا للغاية يقوم على إطلاق عملياته في غضون شهر تقويمي واحد من بداية المشروع، ويسعدنا أن نعلن عن نجاحنا في هذا التحدي بعد أن تمكنا من إطلاق عملياته ضمن الجداول الزمنية المحددة أي بعد شهر واحد بالضبط. وما السرعة التي تمكن بها المصرف من إطلاق عملياته إلا دليلاً على القيادة المتميزة التي اتسم بها فريق عمل بنك الهجرة خلال تنفيذه لهذه العملية بنجاح، إلى جانب المعرفة والدراية المعمقة التي يتمتع بها فريق عملنا وقدراته وخبراته، ومرونة المنصة، وهي أحد الأسباب الرئيسية لاختيار بنك الهجرة لنظام آيمال كمنصة برمجية متوافقة مع الشريعة الإسلامية". كذلك أضاف قائلاً: "والآن أصبح بنك الهجرة مؤهلا ليس فقط لتحقيق استراتيجيته للنمو بطريقة فعالة من حيث التكلفة، ولكن أيضًا لتقديم خدمات مصرفية متطورة بدون فوائد إلى 25 مليون مسلم في البلاد".

لطالما ذاع صيت باث سوليوشنز عالميًا بفضل برنامجها القوي والمبتكر للخدمات المصرفية بدون فوائد وعمليات التنفيذ السريعة جنبًا إلى جنب مع تواجدها شبه الدائم داخل القارة الافريقية وسعيها الحثيث إلى تنمية قطاعها المصرفي. وقد نجحت عملية التطبيق هذه والتي جرت جزئيًا عن بعد في تمكين بنك الهجرة من فتح أبوابه للعملاء في أقصر مهلة ممكنة أي خلال شهر واحد فقط.