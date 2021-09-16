شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للذهب مع ترقب صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك في ظل الترقب عن كثب لصدور بيانات اقتصادية هامة.



وواصل الذهب أداءه الضعيف أدنى حاجز 1800 دولار للأوقية رغم تراجع الدولار نوعا ما في الآونة الأخيرة مما أدى إلى انحسار الضغوط على السلع والمعادن.



وسوف تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة عن شهر أغسطس/آب، كما ستصدر بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 03:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.4 نقطة بعد تراجعه بالأمس أيضا.



وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الفورية للذهب على نحو سلبي بحلول الساعة 3:19 بتوقيت جرينتش عند مستوى 1794.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1797.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1793.5 دولار، وذلك بعد إغلاق جلسة الأربعاء عند 1794.8 دولار.