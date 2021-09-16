شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع قليلاً عقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية أظهرت استمرار نمو الاقتصاد في نيوزلندا رغم جائحة "كورونا".



وكشفت بيانات حكومية عن أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي في نيوزلندا سجلت نموا بنسبة 2.8% خلال الربع السنوي الثاني من العام الجاري في حين أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق نمو بنسبة 1.1%.



يأتي ذلك مع استمرار الجهود حول العالم السيطرة على جائحة كورونا ومكافحة انتشار سلالة "دلتا" من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



هذا، وقد اضطرت بعض الدول أبرزها الصين واليابان إلى عودة فرض قيود الإغلاق في المناطق التي شهدت بؤر انتشار لسلالة متحور "دلتا"، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور "مو" الجديد.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 2:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7114، وبلغت العملة النيوزلندية أعلى سعر اليوم عند 0.7140 في حين سجلت أقل سعر عند 0.7105.