شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه مقاومة قوية – تحليل - 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار مقابل الفرنك محاولات لاختراق مستوى 0.9200 ويجد مقاومة قوية هناك، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 0.9265 الذي يمثّل هدفنا الأول.

الثبات فوق 0.9175 مهم لاستمرار الميل الصاعد المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لزيارة مناطق 0.9100 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9160 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد