شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق الهدف الأول – تحليل - 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 0.7300 وارتد صعوداً ليعيد اختبار خط الرقبة المكسور لنموذج القمة المزدوجة، ويبدأ بالارتداد هبوطاً الآن، ليبقى التأثير السلبي لهذا النموذج فعالاً، بانتظار مزيد من الانخفاض لتخطي المستوى المذكور والتوجه نحو 0.7225 كهدف تالي.

المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يدعمان الاتجاه الهابط المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 0.7375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7270 والمقاومة 0.7360

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط