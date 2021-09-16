شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الأهداف الممتدة – تحليل - 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليتخطى مستوى 74.70 ويحقق هدفنا الممتد عند 75.60، ويظهر تداولات إيجابية جديدة ليتجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، حيث نتوقّع زيارة مستوى 77.80 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 74.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.30 والمقاومة 77.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد