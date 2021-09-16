شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط السلبي – تحليل - 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس دون مستوى 1797.00، ليقدّم إشارات على التوجه للانخفاض من جديد، بدعمه التحرّك دون المتوسط المتحرك 50، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية قد تساهم بدفع السعر للتعافي.

وبالتالي، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر 1786.00 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مستوى 1770.00 مبدئياً، بينما يمثل اختراق 1797.00 مفتاح إعادة تفعيل السيناريو الإيجابي الذي يتواجد هدفه الأول عند 1825.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي