شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولاته السلبية يوم أمس ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.2600، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.2495 كهدف سلبي تالي.

التحرّك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 1.2720.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2560 والمقاومة 1.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط