شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق الهدف – تحليل - 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من ملامسة هدفنا المنتظر عند 109.20 ويضغط سلباً عليه، ليقدّم إشارات على محاولة تحقيق مزيد من الانخفاض المحتمل خلال الجلسات القادمة، لكننا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، من خلال مراقبة تصرف السعر بالنسبة للمستوى المذكور.

نشير إلى أن كسر 109.20 سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي تبدأ أهدافه عند 108.70 وتمتد إلى 107.70، في حين إن التماسك فوقه سيقود السعر لاستئناف الموجة الرئيسية الصاعدة التي تستهدف مستويات 109.90 ثم 111.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.50 والمقاومة 109.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي