شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول بإيجابية – تحليل - 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار فوق المتوسط المتحرك 50، والذي يدعم السعر ليحقق مكاسب منتظرة خلال الجلسات القادمة، حيث تبدأ الأهداف الإيجابية عند 1.3890 وتمتد إلى 1.3975.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة ما لم يتم كسر مستوى 1.3785 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3750 والمقاومة 1.3930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي