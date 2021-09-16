شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفقد العزم – تحليل - 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار حول المتوسط المتحرك 50 الآن، ويستقر دون مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 1.1780 وتمتد إلى 1.1700 بعد كسر المستوى السابق، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.1830 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1740 والمقاومة 1.1888

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط