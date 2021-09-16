شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت الواردات المصرية بالنصف الأول من 2021 إلى 40.9 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وينشر ”الخليج 365” تطور الواردات المصرية خلال الفترة المذكرة واهم الدول الموردة وفقا لما يلي:

ارتفعت الواردات المصرية من مختلف دول العالم خلال النصف الأول لتسجل 40.9 مليار ولار مقابل 35.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.9%.

- جاءت الصين على رأس قائمة أعلى عشر دول تصديراً لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 6.5 مليار دولار.

- جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بنحو 3.2 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية 3.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 2.1 مليار دولار، ثم تركيا 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 1.6 مليار دولار.

ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم الإمارات 1.3 مليار دولار، وأخيراً البرازيل مليار دولار.

- استحوذ العشر دول الاوائل على 57.3 % من إجمالي قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري .

- احتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع استوردتها مصر من مختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار.

- جاء في المرتبة الثانية مواد أولية من حديد أو صلب 1.9 مليار دولار، ثم سيارات ركوب 1.8 مليار دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية 1.7 مليار دولار، ثم أدوية ومحضرات صيدلة 1.66 مليار دولار، ثم البترول الخام 1.6 مليار دولار.

- تمثل السلع العشر الاوائل 41.9% من إجمالي قيمة الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري.