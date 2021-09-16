شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم لازوردي (4011) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -1.23% ليخسر السهم نحو 31 هللة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 25.95، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 23.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.04 ومستوى المقاومة 25.95.