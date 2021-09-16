شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أنابيب (2200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، بهدف مساعدته على التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.49% ليفقد السهم نحو 10 هللة، وذلك أمام تأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 19.10، ليستهدف مستوى المقاومة 23.32.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.10 ومستوى المقاومة 21.46.