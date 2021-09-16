شكرا لقرائتكم خبر عن عذيب يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم عذيب للاتصالات (7040) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.89% ليكسب السهم نحو 30 هللة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك يسيطر الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 35.45، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 41.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.95 ومستوى المقاومة 37.20.