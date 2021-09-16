شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ريدان (6012) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليظل السهم مستنداً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.35% ليكسب السهم نحو 10 هللة، ولكن امام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 29.17، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 32.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.10 ومستوى المقاومة 30.85.