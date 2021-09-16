شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يجني أرباحه – تحليل صباحي – 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الجوف الزراعية (6070) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وأيضاً يحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.07% ليخسر السهم نحو 90 هللة، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 80.70، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 89.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 80.70 ومستوى المقاومة 89.30.