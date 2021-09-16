شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يتراجع بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الانماء طوكيوم (8312) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.99% ليخسر السهم نحو 35 هللة، وذلك في ظل محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، متحركاً بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 34.55، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 37.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 37.05.