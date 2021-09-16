شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع المواد الأساسية يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع المواد الأساسية (TMTI) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، لينجح المؤشر بارتفاعه الأخير باختراق مستوى المقاومة المحوري 7,587.15، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب بنسبة بلغت 1.26% ليكسب المؤشر نحو 95.48 نقطة ليستقر على مستوى 7,651.58.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 7,813.85، طيلة استقراره أعلى مستوى 7,587.15.