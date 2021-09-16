شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم ميدغلف للتأمين (8030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.16% ليخسر السهم نحو 4 هللة، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 24.44، ليستهدف مستوى الدعم 23.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.88 ومستوى المقاومة 25.00.