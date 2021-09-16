شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 7472 نقطة مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، ملامسا بذلك لخط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تدفع بالمؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 7300 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,450 بينما مستوى المقاومة هو 7,487 نقطة