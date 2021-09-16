شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 11111 نقطة، مكون نموذج "Bearish Harami" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم الحالي عند 11030 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11170 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,093 بينما مستوى المقاومة هو 11,137 نقطة