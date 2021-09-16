شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 4.95 ريال، لينجح بذلك السهم اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس امكانية ان يواصل السهم الارتفاع في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 5.20 ريال كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 4.95 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.99 وبين مستوى المقاومة هو 5.07 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد