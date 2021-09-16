شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) الانظار تتجه لاعلى -تحليل صباحي- 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.002 ريال، بالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1.03 ريال كمستوى اول ثم 1.09 ريال كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.98 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.99 وبين مستوى المقاومة هو 1.02 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد