شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يسجل اعلى مستوى في عام -تحليل صباحي- 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 2.144 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في عام، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 2.10 ريال، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 2.30 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.12 وبين مستوى المقاومة هو 2.19 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد