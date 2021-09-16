شكرا لقرائتكم خبر عن أركان (ARKAN) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاربعاء مرتفعا عند مستوى 123 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 120 فلس، مخترقا القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 115 فلس كمستوى اول ثم 102 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 128 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 118.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 122.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط