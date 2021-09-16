شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى19.92 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في نطاق ضيق ما بين مستوى 19.70ومستوى 20 ريال، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 19.75 ريال وبين مستوى المقاومة هو 20.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط