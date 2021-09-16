شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 1.364 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.30 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.48 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.33 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.40 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط