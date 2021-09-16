شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 530 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة على المدى القصير والذي يلامس السهم حاليا للحد العلوي للقناة، وهو ما يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لاسفل لمستويات قد تصل الى 500 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 580 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 515 فلس وبين مستوى المقاومة هو 540 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط