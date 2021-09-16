شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 31.80 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger bands" لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 30 فلس كمستوى اول ثم 27 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 31.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 32.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط